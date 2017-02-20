Российские банки и MasterCard создадут первый в России финтех-акселератор

Банк «Ак Барс» совместно с другими участниками финансового рынка создает первый отраслевой финтех-акселератор в России. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Ак Барс банк» совместно с ВТБ24, банком «Открытие», банком «Санкт-Петербург», банком «Хоум Кредит» и международной платежной системой MasterCard объявляет о создании «Финтех Лаб» - первого отраслевого акселератора для совместной работы с финтех-стартапами», - говорится в сообщении.

Стратегическим консультантом «Финтех Лаб» выступает компания Accenture, обладающая опытом организации отраслевых финтех-акселераторов в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге. В экспертный совет акселератора приглашены представители Банка России, Минкомсвязи, Ассоциации Финтеха, профильных вузов.