Православный бизнесмен придумал для патриарха шесть вариантов названия банка для бедных

Православный бизнесмен предложит патриарху Кириллу шесть названий банка для бедных, заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Это агентству «Москва» сообщил Анатолий Аронов – президент Первой патентной компании, которая осуществляет консультирование по вопросам регистрации бренда. Предстоятель РПЦ предложил подумать о возможности создания в России банков для бедных на Рождественских чтениях в Госдуме 26 января.

Аронов сослался на представителей одного православного бизнесмена, «который услышал призыв патриарха Кирилла и решил открыть банк для бедных». «У них возникло несколько названий будущего банка, выбор из которых они решили предложить патриарху. Это названия: «Справедливость», «Совесть банк», «Простой банк», «По совести банк», «Бог в помощь банк» и «БдБ24». Под выбранным патриархом названием будет открыт банк, на данный момент все варианты названия поданы на регистрацию в Роспатент», – заявил президент Первой патентной компании.

По словам Аронова, новый банк будет заниматься микрокредитованием физических лиц на сумму до 1 млн руб. для открытия бизнеса под низкие проценты. Приоритетом будет кредитование коллективов, которые будут заниматься традиционным для России «артельным» предпринимательством. «Таким образом, коллектив из пяти-шести человек сможет получить на свой бизнес до 6 млн руб. Преимущество будет отдаваться людям, начинающим свой бизнес в сельском хозяйстве и ремесленном производстве. При этом банк будет получать долю в открывшихся на его деньги компаниях, которую в дальнейшем заемщики смогут выкупить», – сказал собеседник агентства.

Предлагая создать банки для бедных, патриарх ссылался на опыт Индии по поддержке малоимущих, в том числе через кредитование. «Иногда человеку просто нужно было $200, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных – без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти $200–300 помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать», – говорил он.