ЦБ вновь подключил банк «Пересвет» к своей платежной системе

Банк России вновь подключил банк «Пересвет» к своей системе «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Вчера регулятор отключил «Пересвет» от БЭСП и сообщил, что с 20 февраля возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком «Пересвет» сроком на шесть месяцев. До этого банком управляла временная администрация из числа сотрудников ЦБ и дочернего банка «Роснефти» – ВБРР, который прочат в санаторы «Пересвета».

По словам человека, близкого к ЦБ, дыра в «Пересвете» составляет более 100 млрд руб.

Спасти «Пересвет» просили руководители крупнейших кредиторов банка – «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленной палаты. В декабре 2016 г. они написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, заверив, что кредиторы готовы поддержать банк.