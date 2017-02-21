HSBC увеличил квартальный убыток втрое

Крупнейший банк Европы HSBC Holdings Plc увеличил чистый убыток в IV квартале более чем в три раза – до $4,23 млрд против $1,33 млрд за аналогичный период годом ранее.

Доналоговый убыток вырос до $3,45 млрд по сравнению с $858 млн годом ранее. При этом банк повысил доналоговую прибыль без учета разовых факторов на 39% до $2,62 млрд.

Выручка в минувшем квартале опустилась на 24% до $8,98 млрд.

По итогам всего 2016 года чистая прибыль HSBC уменьшилась до $1,3 млрд по сравнению с $12,6 млрд годом ранее, выручка упала на 19% до $47,97 млрд.

Банк планирует выкупить дополнительно собственные акции на сумму $1 млрд в первом полугодии этого года. В результате общий объем программы выкупа, начатой во втором полугодии 2016 г., достигнет $3,5 млрд.

HSBC объявил о выплате окончательных дивидендов в размере 0,21 евро на акцию, что совпало с ожиданиями экспертов.