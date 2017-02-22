Федор Бондарчук может купить долю в Росэнергобанке – «Коммерсантъ»

Режиссер Федор Бондарчук ведет переговоры о покупке 25-процентного пакета плюс одна акция в Росэнергобанке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ним источники, а также близких к банку собеседников. Обсуждение находится на финальной стадии. По словам одного из собеседников, Бондарчук периодически присматривается к инвестициям в банки, в частности для финансирования своих девелоперских проектов и строительства кинотеатров в малых городах. Еще один источник не исключает, что покупаемая доля может быть скорректирована, но о покупке контрольного пакета речь не идет. Весь банк может быть оценен в 0,3-0,5 капитала, что, в на 1 февраля, соответствует 3-5 млрд руб.

Сам Бондарчук заявил изданию, что «ничего про это не знает». В Росэнергобанке ограничились замечанием, что «не комментируют слухи».

Косвенным подтверждением готовящейся сделки является вхождение в состав совета директоров банка экс-партнер Бондарчука, в частности по банку «Пушкино», Илья Морозовский. Один из собеседников издания утвреждает, что он решает в банке почти все вопросы — от операционных до переговоров с инвесторами. Морозовский пояснил изданию, что приобрел 8,03% банка у председателя его совета директоров Константина Шварца. «Сейчас идет процесс смены акционеров Росэнергобанка. Есть стратегический инвестор, к которому перейдет контроль в банке. Однако его имя не раскрывается до момента официального вхождения в банк», - заявил он. В пресс-службе банка уточнили, что покупка акций Морозовским – это лишь часть крупной сделки, которая будет закрыта в период от шести месяцев до года.

Доход Бондарчука Forbes оценивает в $1,3 млн и ставит его на второе место в рейтинге самых обеспеченных российских актеров. На первом месте – актер Дмитрий Нагиев с годовым доходом в $3,2 млн, на третьем - актер и художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков с $1,1 млн.

Росэнергобанк занимает 88-е место по активам (55 млрд руб. на 1 января) в рейтинге «Интерфакс ЦЭА».