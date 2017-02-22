Путин встретится с Грефом и обсудит показатели работы Сбербанка

Президент России Владимир Путин сегодня встретится с руководителем Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, у президента сегодня проходят в Москве рабочие встречи. «Публичной будет его встреча с Грефом», - сказал Песков.

«Глава государства традиционно получает обновленную информацию о показателях работы этого банка, которые во многом являются индикаторами, характерными для всего банковского сектора экономики», - отметил он.