Рекомендации по акциям: UBS нравятся телекоммуникационные бумаги

коммуникационные бумаги

UBS провел переоценку телекоммуникационных компаний:

- повысил прогнозную стоимость ADR Vimpelcom с $4,8 до $5, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость ADR МТС с $8,7 до $11,6, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Мегафона» с $10,3 до $11,6, рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Ростелекома» с 75 руб. до 76 руб., рекомендация «продавать» не изменилась.

JPMorgan повысил прогнозную стоимость GDR Global Ports с $2,8 до $5,5, рекомендация «держать» не изменилась.

Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость GDR Mail.ru Group с $22 до $24, рекомендация «покупать» не изменилась.

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $9,3 до $8,9, рекомендация «покупать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $6 до $6,3, рекомендация «продавать» не изменилась.