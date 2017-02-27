АИЖК снизило ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) снизило ставки по всем ипотечным кредитам на 0,5 п. п., говорится в сообщении компании.

Теперь АИЖК предлагает оформить ипотечный кредит АИЖК по ставкам от 11,5% годовых. Ставка будет дополнительно снижена на 0,25 п. п. для отдельных категорий заемщиков на покупку строящегося жилья.

Срок кредита – до 30 лет, сумма – до 20 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и до 10 млн руб. в других регионах.