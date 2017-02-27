Московский Торговый городской банк не обслуживает карты клиентов – «Прайм»

Московский Торговый городской банк не обслуживает карты клиентов из-за проблем с процессингом, сообщил «Прайму» сотрудник колл-центра организации. Также у банка появились сложности с возвратом вкладов из-за проблем с инкассацией.

На специализированных форумах клиенты Торгового городского банка жалуются, что из-за проблем с инкассацией и отсутствия денег в кассах организация примерно с 20 февраля не возвращает деньги по вкладам, срок которых подходит к концу. Заказавшие деньги неделю назад вкладчики утверждают, что до сих пор не могут их получить. Деньги, отправленные со вкладов межбанковским переводом, тоже не доходят до других кредитных организаций.

«Праздники были, инкассации не было. А та сумма, которая оставалась в кассе, она только под вкладчиков, которые заказывали деньги по окончании вкладов. Сегодня инкассации не будет уже, может быть, завтра», – ответили в банке на вопрос, возможно ли досрочно забрать 100 000 руб.

С 24 февраля магазины перестали принимать для оплаты покупок дебетовую карту Торгового городского банка, сообщает «Прайм» со ссылкой на одного из клиентов. «К сожалению, у нас технические проблемы. У нас процессинговый центр не свой. Запрос им отправили, ответа пока, к сожалению, нет», – подтвердили проблему в колл-центре банка.

По данным «БИР-Аналитик», на 1 января Торговый городской банк занимал 206-е место в банковской системе страны с активами 36,9 млрд руб. Его собственные средства составляли 1,2 млрд руб., средства населения – 7 млрд руб.