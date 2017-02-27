Греф не исключил покупки ОФЗ для себя лично

Президент Сбербанка Герман Греф может приобрести ОФЗ, выпускаемые для населения. «Хочу или не хочу - для меня такой вопрос странный, я подумаю, буду ли я приобретать. Наверное, если я буду продавать, то я буду приобретать, потому что нельзя продавать то, что ты сам не готов купить», - сказал Греф.

Он отметил, что необходимые согласования по реализации ОФЗ с Минфином были завершены только на прошлой неделе. «Я пока не готов говорить о параметрах того, сколько мы сможем разместить. Но я думаю, что вся та часть, которая нам будет поручена, точно будет размещена», - добавил он.

В понедельник министр финансов Антон Силуанов объявил, что Минфин надеется вытащить «деньги из-под подушек» населения, размещая облигации федерального займа. Первый выпуск запланирован в апреле объемом 20 млрд руб. Бумага будет выпущена номиналом 1000 руб., срок – три года. Ожидаемая доходность – 8,5%. По словам Силуанова, он также намерен приобрести для себя ОФЗ, «чтобы самому убедиться, как работает новый инструмент».