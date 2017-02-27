Греф: Сбербанк стал крупнейшим налогоплательщиком в большинстве регионов

В прошлом году Сбербанк России стал крупнейшим налогоплательщиком в большинстве регионов страны. Как передает «Интерфакс», это журналистам в Сочи заявил президент-предправления банка Герман Греф. «Во всех регионах мы входим в тройку крупнейших налогоплательщиков, в большинстве регионов мы - крупнейший налогоплательщик», - уточнил он.

В 2017 г., по его словам, Сбербанк надеется сохранить статус одного из крупнейших налогоплательщиков в регионах. «Приятно осознавать, что мы являемся большой частью бюджетов регионов», - сказал Греф.