ЦБ хочет допустить к госсредствам банки, согласившиеся раскрыть надзорную информацию – «Интерфакс»

Российский Центробанк предлагает допустить к госсредствам банки, согласившиеся раскрывать надзорную информацию о своем финансовом положении госорганам и госкорпорациям, сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, соответствующее предложение председатель ЦБ Эльвира Набиуллина направила премьер-министру Дмитрию Медведеву в середине февраля.

Оценка надежности банка по уровню капитала может привести к неравным условиям конкуренции в секторе и ограничить доступ некоторых субъектов экономики к банковским услугам, полагают в ЦБ. К примеру, при использовании этого критерия права на участие в программе льготного кредитования сельхозпроизводителей лишаются небольшие региональные банки.

Регулятор предлагает допустить к госсредствам банки, давшие согласие на передачу Банком России надзорной информации об их финансовом положении третьим лицам, в частности, госорганам и госкорпорациям, которые размещают средства в банках.

Правительство в прошлом году резко ужесточило требования к банкам, где могут размещаться деньги бюджета и внебюджетных фондов, чтобы снизить риск потери бюджетных средств. В частности, были повышены минимальные требования к капиталу до 25 млрд руб., а в некоторых случаях – до 250 млрд руб. Это в разы сократило число кредитных организаций, которые имеют доступ к средствам государства.