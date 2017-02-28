Совладелец «Азбуки вкуса» получил предписание ЦБ снизить долю в банке АТБ – РБК

Совладелец «Азбуки вкуса» и контролирующий акционер Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрей Вдовин ищет покупателя на свой пакет в АТБ, сообщает РБК три источника на банковском рынке. Он получил предписание Банка России о принудительном снижении подконтрольной Вдовину доли до уровня менее 10% с целью отстранения его от управления банком за испорченную деловую репутацию. По информации РБК, это второй случай, когда ЦБ отстраняет от управления действующими банками акционера, у других банков которого были отозваны лицензии.

Вдовин возглавлял совет директоров 100%-ной «дочки» АТБ – «М2М прайвет банка», у которого в декабре 2016 г. была отозвана лицензия.

В начале февраля «Ведомости» узнали, что Вдовин может уйти с поста председателя совета директоров АТБ и покинуть совет вовсе. Он, предправления АТБ Андрей Новиков, бывший предправления и член совета директоров «М2М прайвет банка» Олег Сафонов и исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев не были включены в список кандидатов в новый совет директоров, который будет избран 3 марта досрочно, следовало из документов банка.

Ранее ЦБ выдал предписание фонду East Capital выйти из остававшихся у него банковских активов после отзыва лицензии в Пробизнесбанке, в котором у фонда была доля, напоминает РБК. Сейчас, по данным источника портала, предписание регулятора снизить долю в АТБ получил не только Вдовин, а еще двое акционеров: основатель золотодобытчика Petropavlovsk Plc Питер Хамбро и сын бывшего сенатора Павла Масловского – Алексей Масловский. Втроем с Вдовиным они через компании «ППФИН регион» и «Техсан энтерпрайзис лимитед» совместно контролируют в общей сложности 67,58% банка. Покупателя ищут на этот пакет, говорят собеседники РБК.

В пресс-службе банка заявили, что вопрос изменения долей владения или изменения состава акционеров не рассматривается. Вдовин на звонок РБК не ответил.