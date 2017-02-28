Рекомендации по акциям: инвестбанки по-новому взглянули на бумаги Mail.ru и Vimpelcom

Альфа-банк понизил рекомендацию по GDR Mail.ru Group с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $20,1 до $23.

Credit Suisse понизил рекомендацию по GDR Mail.ru Group с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $15 до $20.

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость GDR Mail.ru Group с $22 до $23, рекомендация «покупать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $7,4 до $6,4, рекомендация «держать» не изменилась.

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость ADR Vimpelcom с $4,8 до $5,3, рекомендация «покупать» не изменилась.

Morgan Stanley понизил прогнозную стоимость ADR Vimpelcom с $5,7 до $5,3, рекомендация «покупать» не изменилась.

Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка со 195 руб. до 200 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

JPMorgan провел переоценку компаний телекоммуникационного сектора:

- повысил прогнозную стоимость GDR АФК «Система» с $11 до $13, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость ADR МТС с $9 до $11, рекомендация «держать» не изменилась.