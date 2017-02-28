Клепач будет курировать институт анализа госпроектов при ВЭБе

ВЭБ планирует создать особый экспертно-аналитический институт, курировать который будет зампред, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, сообщил на инвестфоруме в Сочи источник в одном из ведомств финансово-экономического блока.

По его данным, вопрос о создании АНО «Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка» был вынесен на недавнее заседание рабочей группы по подготовке к набсовету ВЭБа. Рабочая группа рекомендовала доработать проект устава АНО, а также учесть в новой оргструктуре ВЭБа и расходах на оплату труда передачу функции экспертно-аналитических исследований в новый институт.

Как пояснил журналистам в Сочи сам Клепач (именно он докладывал этот вопрос на рабочей группе), институт создается для того, чтобы «более четко структурировать взаимодействие с ВЭБом». «То, что делает подразделение сейчас для ВЭБа, оно и дальше будет делать. И все-таки достаточная часть работ, которые выполняются для правительства, администрации президента, Совбеза, идет вовне. При этом предполагается, что он (институт) будет анализировать не только проекты, идущие через ВЭБ, но и проекты, значимые для государства и развития регионов, к примеру, ВСМ, "Белкомур" и др.», – сказал он.

Предполагается, что Клепач будет курировать работу института как зампред ВЭБа, при этом у АНО будет свой директор. До перехода в ВЭБ Клепач курировал макроэкономическое направление в Минэкономразвития в должности замминистра с 2008 по 2014 г.