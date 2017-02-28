Банк «Пересвет» конвертировал долг перед АСВ в акции

Банк «Пересвет» конвертировал долг перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в акции допэмиссии.

Как говорится в сообщении ЦБ, регулятор зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций банка «Пересвет». Кредитная организация в пользу АСВ полностью разместила 319 832 обыкновенные акции номиналом 329 руб. за одну акцию. Объем выпуска по номиналу - 105,225 млн руб.

Акционеры «Пересвета» в конце января 2017 г. одобрили конвертацию задолженности перед АСВ в акции, а также размещение субординированных облигаций на 125 млрд руб.

Банк получил «суборды» от АСВ, оплаченные облигациями федерального займа, на 100 млн руб. в рамках мер поддержки банков. Средства были выделены банку за пять месяцев до возникновения проблем и последовавшего за этим введения в «Пересвет» временной администрации.

Уставный капитал банка после регистрации допэмиссии увеличился на 5,8% - с 1,806 млрд до 1,911 млрд руб.

ЦБ с 21 октября 2016 г. ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета» на три месяца (впоследствии продлен еще на три месяца). Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены. С 20 февраля функции временной администрации по управлению «Пересветом» возложены на АСВ.