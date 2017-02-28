АСВ обнаружило в Арксбанке недостачу имущества почти на 34 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило в ходе инвентаризации имущества московского Арксбанка недостачу на 33,74 млрд руб. Об этом говорится в материалах агентства.

Наибольшая сумма недостачи - почти 29,23 млрд руб. - зафиксирована по статье «прочие активы». Кроме того, АСВ недосчиталось ценных бумаг и средств в расчетном центре ОРЦБ на сумму в 4,49 млрд руб. Также агентство выявило недостачу по статье «основные средства» на 24,69 млн руб. и обнаружило отсутствие оригиналов договоров о кредитах физическим лицам на 329 000 руб.

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества», - отмечает АСВ.

ЦБ отозвал лицензию у московского Арксбанка 19 июля 2016 г. за агрессивную политику по привлечению вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на момент отзыва лицензии банк занимал 286-е место в банковской системе России.