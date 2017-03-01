Рекомендации по акциям: Morgan Stanley стал анализировать металлургические бумаги

Morgan Stanley начал анализ компаний металлургического сектора:

- акций Evraz с прогнозной стоимостью 1,75 британского фунта и рекомендацией «продавать»;

- GDR НЛМК с прогнозной стоимостью $21,7 и рекомендацией «покупать»;

- GDR «Северстали» с прогнозной стоимостью $11,5 и рекомендацией «продавать».

HSBC повысил прогнозную стоимость акций «Аэрофлота» со 130,4 руб. до 180 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

Credit Suisse повысил рекомендацию по GDR «Ленты» с «держать» до «покупать», но понизил прогнозную стоимость с $9 до $8,5.

JPMorgan повысил прогнозную стоимость ADR Vimpelcom с $3,5 до $4, рекомендация «продавать» не изменилась.