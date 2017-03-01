Прибыль ВТБ в 2016 году выросла в 30 раз

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2016 г. выросла в 30,4 раза - до 51,6 млрд руб. по сравнению с 1,7 млрд руб. прибыли за 2015 г., свидетельствует отчетность группы. В IV квартале ВТБ заработал 17,5 млрд руб. прибыли, что на 38,9% больше результата за аналогичный период 2015 г.

В отчетности отражен доход в 2,9 млрд руб. от продажи 74% акций АО ФК «Динамо» и 3,1 млрд руб. от продажи 23,079% в Zapadnaya Gold Mining (ГРК «Западная»). Группа ВТБ была акционером Zapadnaya Gold Mining с 2012 г., по последним данным, контроль в компании (75%) принадлежит менеджменту.

Результаты ВТБ оказались немного лучше консенсус-прогноза «Интерфакса» (51 млрд руб. в целом за год) и самого банка, ожидавшего чистую прибыль в 2016 г. на уровне 50 млрд руб.

Кредитный портфель группы в 2016 г. сократился на 6,2% до 9,487 трлн руб. за счет погашения юрлицами нескольких крупных валютных кредитов и валютной переоценки, отмечает ВТБ.

Рост розничного кредитования ВТБ в прошедшем году составил 11%, в IV квартале кредиты физическим лицам достигли 2,175 трлн руб. Доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физлицам достигла 45,9%. Доли потребительских кредитов и кредитов по кредитным картам в портфеле составили 43,8% и 5,9% соответственно.