Топ-менеджер Татфондбанка задержан в Подмосковье

Полиция задержала объявленного в федеральный розыск заместителя правления Татфондбанка Сергея Мещанова, говорится в сообщении МВД по Татарстану. «28 февраля Мещанов был задержан в Подмосковье по подозрению в совершении мошеннических действий. В настоящее время задержанный доставлен в Казань», - уточняется в сообщении.

Мещанов был объявлен в федеральный розыск 18 февраля «в рамках расследования уголовного дела по деятельности ООО «ИК «ТФБ финанс» [«дочка» Татфондбанка]», отмечает МВД республики.

Дело возбуждено по факту мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК после проверки более 100 заявлений граждан. По версии следствия, более 90 млн руб. вкладчиков были похищены путем перевода средств в доверительное управление «ТФБ финанс».

Суд арестовал по делу «ТФБ финанс» зампредправления Татфондбанка Вадима Мерзлякова и трех работников «ТФБ финанс»: директора Тимура Вальшина, начальника управления активных операций Илнара Абдульманова и руководителя отдела клиентского сервиса Рустама Тимербаева.

ЦБ 15 декабря 2016 г. ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на 3 месяца. В понедельник пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что региональная группа ТАИФ готова участвовать в санации Татфондбанка в качестве стратегического инвестора.