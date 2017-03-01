Бинбанк вернул клиентам некорректно списанные деньги по картам

Бинбанк сообщил об устранении проблемы с некорректным списанием средств по картам, деньги возвращены клиентам. «Техническая проблема затронула менее 5% держателей карт нашего банка. Никаких действий клиентам совершать не требуется, проблема устранена», – сообщил «Ведомостям» представитель банка. Банк принес клиентам извинения за доставленные неудобства.

Сегодня клиенты Бинбанка столкнулись с двойным списанием средств по картам. Денежные средства повторно списывались за уже сделанные операции с 20 по 28 февраля.