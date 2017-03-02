Рекомендации по акциям: Goldman Sachs переоценил ММК, "Роснефть" и "Газпром"

Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость GDR ММК с $8,2 до $10,3, рекомендация «держать» не изменилась.

Goldman Sachs провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- понизил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $6,9 до $6,5, рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Газпром нефти» с $4,06 до $4,8, рекомендация «покупать» не изменилась.

Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций UC Rusal с 2,08 до 2,73 гонконгского доллара, рекомендация «продавать» не изменилась.

«ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость ADR Vimpelcom с $4,5 до $5,1, рекомендация «покупать» не изменилась.

БКС повысил рекомендацию по GDR «Ленты» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость $10 не изменилась.

Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость GDR Mail.ru с $24 до $25, рекомендация «покупать» не изменилась.