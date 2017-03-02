Генпрокуратура попросила Францию выдать банкира Сергея Пугачева

Российская Генпрокуратура попросила Францию об экстрадиции основателя Межпромбанка Сергея Пугачева, который находится в розыске по обвинению в хищении в особо крупном размере. Как сообщил «Интерфаксу» представитель ведомства Александр Куренной, запрос замгенпрокурора Саака Карапетяна направлен в минюст Франции. Пугачев обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (организация и руководство совершением присвоения чужого имущества и злоупотреблений полномочиями должностными лицами банка), напомнил Куренной. По версии следствия, ущерб от его преступлений превышает 90 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как потерпевшая сторона заявило гражданский иск на эту сумму.

В мае 2015 г. Генпрокуратура добивалась выдачи Пугачева у Великобритании, но бывший банкир покинул эту страну, несмотря на судебный запрет пересекать границу, напомнил представитель ведомства. По сведениям Генпрокуратуры, обвиняемый сейчас находится во Франции.

В конце 2010 г. Межпромбанк был признан банкротом. В начале 2011 г. Пугачев покинул Россию. Через два года Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело, предъявив обвинения Пугачеву в присвоении имущества в особо крупном размере. В июле 2014 г. по иску АСВ британский суд заморозил активы Пугачева по всему миру на сумму до $2 млрд. В 2015 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АСВ о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности по долгам Межпромбанка и взыскании с него и бывших менеджеров банка почти 76 млрд руб.