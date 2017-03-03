ЦБ отозвал лицензию у "Татфондбанка"

Банк России с 3 марта отозвал лицензию у ПАО «Татфондбанк», сообщает сайт регулятора. Подробный пресс-релиз об этом еще не опубликован.

ЦБ ввел временную администрацию в Татфондбанк в середине декабря прошлого года, наложив мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. С того момента судьба Татфондбанка под вопросом – ЦБ ведет переговоры о его возможном спасении как с правительством, так и с крупными банками. В конце февраля пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что региональная группа ТАИФ готова участвовать в санации банка в качестве стратегического инвестора.В