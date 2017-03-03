Отозвана лицензия у казанского Интехбанка

Банк России с 3 марта отозвал лицензию у казанского ПАО «Интехбанк» в связи с полной утратой банком собственных средств. По данным отчетности, по величине активов на 1 февраля банк занимал 138-е место в банковской системе России. ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Интехбанка 23 декабря, через неделю после аналогичного решения в отношении Татфондбанка. Лицензии у них отозвали в один день.

«В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества ПАО «Интехбанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски, - сообщает пресс-служба регулятора. - Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала). Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности».

В связи с низким качеством активов санация Интехбанка с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и его кредиторов «на разумных экономических условиях» не представлялась возможным, отмечает ЦБ. В этой ситуации Банк России «исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций».

Работа временной администрации в лице АСВ, которая работала в Интехбанке с 23 декабря, прекращается. В организации вводится новая временная администрация - до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.