Аналитики: финансовая система Татарстана устоит после отзыва лицензий у трех банков

Финансовая устойчивость Татарстана не пострадает из-за отзыва лицензий у трех банков в регионе, они не предоставляли транзакционных услуг бюджету, считает старший директор, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Андрей Пискунов. Его цитирует «Прайм». Он напомнил, что основной объем платежей проводится через «АК Барс», который фактически обслуживает бюджетную систему республики.

Банк России с 3 марта отозвал лицензии у Татфондбанка, Интехбанка и «Анкор банка».

Проблемы Татфондбанка уже во многом «отыграны», считает Пискунов. «Пенсионеров и депозиты населения из Татфондбанка уже перевели в Сбербанк. Пострадали в основной массе ИП, малый и средний бизнес. Однако, учитывая размер банков, вряд ли стоит ожидать существенного всплеска безработицы и социальных протестов», - рассуждает он.

Наиболее вероятными претендентами на нишу ушедших банков в АКРА считают крупные федеральные банки (Сбербанк и ВТБ), имеющие достаточную филиальную сеть в Татарстане. «Вместе с тем можно рассчитывать на то, что и "АК Барс" также увеличит свою долю рынка, - добавил Пискунов. - Акционер "АК Барса" (СИНХ) неоднократно заявлял о своем намерении наращивать бизнес банка, вносил дополнительные средства в капитал. В сложившихся условиях "АК Барс" вполне способен заместить эти три банка».