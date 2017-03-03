Бывший председатель правления Татфондбанка Мусин вызван на допрос в СКР – «Интерфакс»

Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело в рамках расследования мошенничества в Татфондбанке, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». «Идет допрос экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина», - заявил источник.

Ранее сообщалось, что Центробанк России отозвал лицензии у Анкор-банка, Татфондбанка и его партнера - Интехбанка. Решение об отзыве лицензии у Татфондбанка стало неожиданностью для властей республики, заявил министр экономики Татарстана Артем Здунов.