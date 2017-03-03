ЦБ оценил «дыру» в капитале Татфондбанка в 97 млрд рублей

«Дыра» в капитале Татфондбанка оценивается в 97 млрд руб. Об этом заявили в Центробанке России.

«Начиная с мая прошлого года мы понимали, что банк находится в тяжелейшем финансовом положении, мы знали, что его капитал утрачен, что потеря ликвидности может наступить в любой момент, если триггером послужит какое-то событие, что банк убыточен и что его финансовая отчетность существенно недостоверна. С мая наша надзорная команда головного офиса находилась в постоянных переговорах с руководством банка и его акционерами», - пояснил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

По его словам, долгие месяцы партнеры ЦБ по переговорам не сознавались в наличии столь масштабных проблем. «Акционеры устно заявляли, что не оставят банк в беде и всегда окажут финансовую поддержку», - отметил Тулин.

В ноябре 2016 г. руководство Татфондбанка признало, что не сможет оказать финансовую поддержку и самостоятельно восстановить платежеспособность банка.

«Первая часть заявления была для нас ожидаемой, вторая часть заявления явилась для нас неожиданностью, потому что она противоречила всем предыдущим заверениям со стороны акционеров. Акционеры предложили очень ограниченную поддержку, которой не было достаточно, чтобы восстановить финансовое положение банка», - добавил он.