АСВ и ФНС решают, стоит ли искать зарубежные активы экс-собственников банков-банкротов – «Коммерсантъ»

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сегодня обсудит, как преодолеть разногласия с Федеральной налоговой службой (ФНС) в делах, где АСВ выступает в роли конкурсного управляющего обанкротившихся банков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к агентству источники. Речь идет о поиске зарубежных активов у лиц, контролировавших банки, на чем настаивает АСВ. Со своей стороны ФНС, представители которой имеют большинство в комитетах кредиторов, блокирует рассмотрение этих вопросов, говорит знакомый с проблемой собеседник. Само агентство, являясь конкурсным управляющим, не имеет в комитетах своих представителей, чтобы избежать конфликта интересов. Однако представители ФНС, формально представляющие не только государство, но и АСВ, не учитывают позицию агентства при голосовании.

В ФНС пояснили, что выступают против необоснованных трат при поиске зарубежного имущества банкиров-банкротов. В частности, на привлечение сторонних экспертов. «По доступным ФНС данным, расходы на привлеченных специалистов со стороны агентства крайне значительны и составляют 54,6% от вырученных денежных средств от реализации имущества должников»,— заявили в пресс-службе ФНС. Там также указали, что в ряде случаев расходы на конкурсное производство превысили сумму, поступившую в конкурсную массу. Так, в частности, произошло с Санкт-Петербургским банком реконструкции и развития, где расходы на конкурсное производство составили 42,3 млн руб., а поступления — 40,7 млн руб.

Наиболее ярким делом АСВ является поиск активов экс-владельца «Межпробанка» Сергея Пугачева. Всего в мире арестовано его активов на 1,2 млрд фунтов, но до реализации имущества дело пока не дошло. При этом расходы на конкурсное производство составили 2,3 млн руб. на 21 февраля, а поступления в конкурсную массу – 1,9 млн при задолженности в 82,6 млрд руб.

АСВ также ведет поиск имущества бывших владельцев Мастер-банка, банка «Пушкино», «Смоленского банка», указывает собеседник издания.

ФНС предлагает документально обосновывать необходимость привлечения экспертов и делать это на конкурентных началах с учетом рыночной стоимости оказываемых услуг. На протяжении прошлого года ФНС призывала АСВ учесть эти требования, но агентство их игнорировало, сообщили налоговики.

АСВ предложило провести рабочую встречу с представителями службы, сообщили в пресс-службе ЦБ, пообещав, что предложение будет рассмотрено. Банк России неоднократно высказывался за поиск зарубежных активов экс-владельцев банков-банкротов, но на каких условиях это должно происходить, не обозначал.