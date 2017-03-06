«ВТБ 24» заменит ипотеку в подлежащих сносу домах залогом иной недвижимости

Банк «ВТБ 24» готов заменить предмет залога по договорам ипотечного кредитования, если дом, в котором расположена находящаяся в залоге квартира, подлежит сносу. Об этом банк сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы готовы заменить предмет ипотеки на новый. Им может быть недвижимость, которая будет предоставлена взамен жилья, подлежащего сносу, либо какая-то другая», - говорится в сообщении.

В случае получения уведомления о сносе дома, в котором расположена квартира, клиент должен не позднее 10 дней с даты его получения сообщить об этом в банк, а также предоставить информацию о предлагаемом возмещении.

Как отмечают в банке, таким возмещением может быть не только жилое помещение, но и земельный участок, а также денежная компенсация. Если это новая квартира, то она должна соответствовать требованиям банка и быть не хуже изначальной по своим характеристикам.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о программе сноса хрущевок на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. Он собирается снести 25 млн кв. м устаревшего жилья, переселив в современные дома 1,6 млн человек.

Ранее в понедельник, 6 марта, глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что до конца года московские власти разработают программу расселения пятиэтажек второй волны, которая коснется до 15% территории города, напоминает ТАСС.

Точного ответа на вопрос, что именно пойдет в Москве под снос, пока нет. Но принцип выбора уже понятен. По предварительным оценкам, в новую программу может попасть около 8000 домов, сообщал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. При этом, по данным префектур («Ведомости» ознакомились с ними), типовых пятиэтажных домов, построенных с 1958 г. до конца 1970-х, в городе сейчас около 7000. Власти готовы сносить не только эти дома, говорят чиновники. Принцип расселения и сноса будет именно квартальный, сказал сотрудник мэрии. Если, например, в выбранном квартале окажутся панельные девятиэтажки, то их тоже могут снести, продолжает собеседник «Ведомостей». Источник в мэрии также подтвердил это.