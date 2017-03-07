Brent торгуется на уровне $55,88 за баррель

К 9.08 мск вторника майские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $55,88 за баррель. К этому же моменту апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) стоили $53,1 за баррель. В понедельник на торгах Brent подорожала на 0,2% до $56,01 за баррель, WTI – подешевела на 0,2% до $53,20 за баррель, отмечает «Интерфакс».

Во вторник на рынок оказывают давление сигналы о росте добычи в США и ожидания скорого повышения процентных ставок Федрезерва, пишет MarketWatch. Также рынок встревожил новый прогноз властей КНР о замедлении экономического роста, однако аналитики Commerzbank отмечают, что в этом году реакция на заявления в ходе съезда Всекитайского собрания народных представителей намного сдержаннее, чем обычно.

Также рынок продолжает реагировать на новости с энергетической конференции CERAweek в Хьюстоне, которая началась в понедельник. Международное рейтинговое агентство в понедельник предупредило о грядущем через три года дефиците на рынке нефти, несмотря на увеличение добычи в США.

Министр энергетики России Александр Новак на конференции CERAweek заявил, что к концу апреля Россия выйдет на сокращение нефтедобычи в 300 000 баррелей в сутки, что соответствует взятым на себя обязательствам по договоренности с ОПЕК. По словам министра, сейчас Россия вышла уже на выполнение этой квоты в 50%, а к концу марта выйдет почти на 200 000 баррелей в сутки.

По оценкам S&P Global Platts, страны ОПЕК в феврале соблюдали договоренности о сокращении добычи на 98,5% (новый рекорд) против 91% месяцем ранее.