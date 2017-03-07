Сбербанк начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Сбербанк начал обслуживать в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта граждан самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской Народной Республики, сообщила пресс-служба банка.

С момента подписания указа президента Владимира Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР банку потребовалось время для организации приема в качестве документа удостоверяющего личность новых видов паспортов, пояснили в Сбербанке.

Владимир Путин 18 февраля подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В Киеве заявили, что это нарушает минские соглашения. В МИД России заверили, что президентский указ полностью соответствует международному праву. В МИДе и Кремле говорили, что документы было решено признать «из гуманитарных соображений». Белоруссия отказалась признавать такие документы.