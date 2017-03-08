Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $55 впервые за месяц

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,7% и составила $54,94 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $55 за баррель месяц назад - 8 февраля 2017 г.

Цены на нефть падают после публикации данных министерством энергетики США о запасах нефти в стране. Так, по данным ведомства, коммерческие запасы нефти в США увеличились за неделю с 24 февраля по 3 марта на 8,22 млн баррелей, составив 528,40 млн баррелей, при прогнозе роста всего на 1,97 млн баррелей.