Рекомендации по акциям: банки понизили рекомендации по бумагам "Ростелекома"

«Сбербанк CIB» понизил рекомендацию по акциям «Ростелекома» с «держать» до «продавать», прогнозная стоимость понизилась с 87,26 руб. до 70,25 руб.

JPMorgan понизил рекомендацию по акциям «Ростелекома» с «держать» до «продавать», прогнозная стоимость понизилась со 100 руб. до 80 руб.

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с $34 до $37, рекомендация «покупать» не изменилась.

«ВТБ капитал» повысил рекомендацию по GDR «Ленты» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с $9 до $9,5.

«ВТБ капитал» повысил рекомендацию по акциям банка «Санкт-Петербург» с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость 65 руб. не изменилась.

UBS повысил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $24,9 до $27,2, рекомендация «покупать» не изменилась.