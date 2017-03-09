Руководителя одного из российских банков обвинили в афере на 1,35 млрд рублей

Руководитель одного из российских банков обвиняется в афере с покупкой подложных векселей на сумму более 1,35 млрд руб., сообщает столичный главк МВД России.

Название банка при этом не уточняется.

Полицейские выяснили, что в банк были предоставлены подложные векселя сторонних организаций, причем сделки по покупке одобрял сам обвиняемый, будучи членом кредитного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», говорится в релизе.

Где сейчас находится предполагаемый аферист, в сообщении не указано.