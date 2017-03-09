Рубль дешевеет вслед за обвалом нефти накануне

В начале торгов 9 марта в Москве курс рубля снизился вслед за обвалом нефтяных котировок накануне. Как отмечает Reuters, от серьезного обвала рубль удерживает предложение валюты от экспортеров, которым текущий рублевый курс доллара выгоден для продаж выручки с учетом официального курса ЦБ на сегодня.

Пара доллар/рубль расчетами «завтра» к 10.25 мск четверга была на Московской бирже вблизи отметки 58,81 руб., что на 1,1% выше биржевого закрытия вторника. В начале торгов было достигнуто значение 58,98. Рубль к доллару расчетами «сегодня» снижался до 58,94 руб. за доллар, затем курс скорректировался ближе к 58,8, тогда как официальный курс Банка России на сегодня – 58,26 руб. за доллар.

Алексей Антонов из « Алор брокера» сказал Reuters, что ожидает усиления роста доллара к рублю в течение дня и что закрепление этой пары выше 59 руб. за доллар стоит рассматривать как сигнал к покупкам доллара с целями 61,5.

Евро расчетами «завтра» находился у отметки 61,92 руб., на 0,6% выше предыдущего биржевого закрытия.