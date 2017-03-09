Котировки нефти WTI рухнули ниже $50 впервые с середины декабря

Котировки нефти WTI рухнули ниже $50 за баррель впервые с 15 декабря 2016 г., сообщило агентство Bloomberg. Причина падения – данные о динамике запасов нефти в США на прошлой неделе: они выросли на 8,209 млн баррелей при прогнозах роста на 2 млн баррелей.

Котировки Brent 9 марта продолжили падение предыдущего дня, снизившись с уровня $53,8 до $52,3. На Московской бирже доллар после 13.15 мск стоил дороже 59 руб.

В последние три месяца нефть WTI торговалась в диапазоне от $49,61 до $55,24 за баррель.