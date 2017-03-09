Цена на нефть Brent опустилась до менее $52 за баррель впервые с декабря

Цена нефти марки Brent упала до менее $52 за баррель впервые с начала декабря 2016 г.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 мск подешевели до $51,62 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились до $48,88 за баррель.

На фоне дешевеющей нефти курс доллара к рублю на торгах Московской биржи вырос на 92 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 59,1 руб. Последний раз курс доллара был выше 59 руб. 3 марта текущего года.

По словам аналитика Saxo Bank Оле Хансена, на которого ссылается «Интерфакс», резкое падение цен в четверг может объясняться тем, что трейдеры перестали делать ставки на дальнейший рост котировок.

Цены на нефть начали падение 8 марта практически сразу после публикации данных министерством энергетики США о запасах нефти в стране. Так, по данным ведомства, коммерческие запасы нефти в США увеличились за неделю с 24 февраля по 3 марта на 8,22 млн баррелей, составив 528,40 млн баррелей при прогнозе роста всего на 1,97 млн баррелей нефти. За два неполных дня стоимость майского фьючерса Brent подешевела почти на $4, отмечает ТАСС.