ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центробанк по итогам мартовского заседания в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на нулевом уровне.

Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, ЕЦБ не стал менять параметры программы выкупа активов (QE). В марте объем выкупа активов составит 80 млрд евро, а с апреля сократится до 60 млрд евро в месяц, говорится в заявлении ЕЦБ.

Решения банка совпали с ожиданиями большинства аналитиков.