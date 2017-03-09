АСВ рассказало об уголовном деле в отношении председателя правления Анталбанка

В отношении бывшего председателя правления Анталбанка Михаила Янчука возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), пишет RNS. СКР завел это дело по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в августе прошлого года.

«17 августа 2016 г. возбуждено уголовное дело СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве в отношении собственника группы банков и председателя правления банка по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам», — сообщили в АСВ.

В производстве МВД и СКР уже находится несколько уголовных дел по фактам хищений средств Анталбанка и связанных с ним кредитных организаций, предварительные расследования пока не завершены. В январе АСВ направило в СКР еще одно заявление. Оно касается хищений имущества группы банков, их преднамеренного банкротства и фальсификации отчетности, добавили в АСВ.

В апреле 2016 г. Тверской суд Москвы заочно арестовал Михаила Янчука. По данным газеты «Коммерсантъ», он и бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев обвиняются в хищении у банка более 30 млрд руб. Источники «Ведомостей» рассказывали , что «группа Анталбанка» покупала банки через подставных лиц, активно привлекала вклады и выводила активы, а после того как у банка отзывали лицензию, искала следующую жертву.