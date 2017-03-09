Сбербанк на Украине не обслуживает лиц с паспортами, выданными на неподконтрольных Киеву территориях

Дочерний банк Сбербанка России на Украине - ПАО «Сбербанк» - не обслуживает ни физических, ни юридических лиц на основании документов , выданных на не подконтрольных украинской власти территориях.

«ПАО "Сбербанк, являясь украинским коммерческим банком и осуществляя свою деятельность на основании лицензии Нацбанка Украины, неукоснительно соблюдает нормы украинского законодательства. Банк не обслуживал, не обслуживает и не намерен обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на не подконтрольных украинской власти территориях, и не осуществляет финансовые операции на данных территориях. Банк обслуживает клиентов исключительно на основании документов, идентифицирующих их в соответствии с требованиями украинского законодательств", - говорится в комментарии банка в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в сообщении, все клиенты банка проходят процедуру обязательной идентификации в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Положения НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга (постановление НБУ №417), что подтверждено, в том числе, проверками НБУ.

НБУ 7 марта заявил, что будет инициировать применение санкций к дочернему банку Сбербанка на Украине, если подтвердится информация о готовности материнского банка осуществлять обслуживание лиц - владельцев паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.