Правительство Украины докапитализирует Ощадбанк и Укрэксимбанк еще на $337 млн

Кабинет министров Украины на закрытом заседании 6 марта решил докапитализировать государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк (оба - Киев) суммарно на 9,1 млрд гривен (около $337 млн) путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и обмена их на акции новых эмиссий банков.

Как сообщается на сайте правительства, Ощадбанк будет докапитализирован на 5 млрд 400,96 млн грн, Укрэксимбанк - на 3 млрд 700,001 млн грн. ОВГЗ будут выпущены со сроком обращения до 15 лет и доходностью 9% годовых.

В результате этой, уже второй в текущем году, докапитализации уставный капитал Ощадбанка должен достичь 43 млрд 722,72 млн грн, Укрэксимбанка - 38 млрд 730,042 млн грн.

1 февраля этого года правительство приняло решение о докапитализации Ощадбанка и Укрэксимбанка на 3,465 млрд грн и на 3,022 млрд грн, задействовав в схеме 10-летние ОВГЗ с привязкой к курсу доллара и доходностью 6% годовых.