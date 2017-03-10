Brent торгуется на уровне $52,54 за баррель

К 9.20 мск пятницы майские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $52,54 за баррель, к этому же времени апрельские фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке торговались у $49,65 за баррель. В четверг фьючерсы на Brent подешевели на $0,92 (1,73%) до $52,19 за баррель, контракты на WTI - на $1 (1,99%) до $49,28 за баррель, минимального уровня с конца ноября, напоминает «Интерфакс».

WTI дешевела в течение пяти сессий подряд на сигналах о том, что рост запасов нефти в США сводит на нет усилия стран ОПЕК по сокращению добычи и снижению избытка предложения на мировом рынке.

По данным минэнерго США, на прошлой неделе запасы нефти в стране снова выросли - 8,2 млн баррелей, до рекордного уровня, запасы растут девять недель подряд. Добыча в США на прошлой неделе повышалась третью неделю подряд - до 9,09 млн баррелей в сутки (б/с), максимума с февраля 2016 г.

«Очевидно, что задачей ОПЕК не была поддержка американского нефтяного сектора и рост добычи в США ослабит влияние действий организации на нефтяной рынок, - цитирует "Интерфакс" обзор Secular Investor. - Все это понижает вероятность соблюдения квот странами ОПЕК».