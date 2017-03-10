Рекомендации по акциям: «Ренессанс капитал» поменял оценку электроэнергетических компаний

HSBC повысил рекомендацию по GDR MD Medical Group («Мать и дитя») с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с $9,7 до $13,6.

Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка со 185 руб. до 215 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

Goldman Sachs понизил рекомендацию по акциям «Ростелекома» c «держать» до «продавать», прогнозная стоимость понизилась с 95 руб. до 68 руб.

Credit Suisse понизил рекомендацию по акциям «Ростелекома» c «держать» до «продавать», прогнозная стоимость понизилась с 87 руб. до 65 руб.

«Ренессанс капитал» провел переоценку компаний электроэнергетического сектора:

- повысил рекомендацию по акциям «Интер РАО ЕЭС» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с 4,2 руб. до 7,6 руб.;

- понизил рекомендацию по акциям «ТГК-1» с «покупать» до «продавать», прогнозная стоимость повысилась с 0,01023 руб. до 0,01066 руб.;

- понизил прогнозную стоимость акций «Мосэнерго» с 3,83 руб. до 3 руб., рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Юнипро» с 3,56 руб. до 3,55 руб., рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Энел Россия» с 1,08 руб. до 1,07 руб., рекомендация «держать» не изменилась.