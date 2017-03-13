ЦБ купил для Минфина валюту на 3,3 млрд рублей

Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 10 марта составил 3,3 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Минфин в феврале начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на рубль, по заверениям Минфина и ЦБ, будет нейтральным.

За месяц с 7 марта по 6 апреля Минфин приобретет валюту на 70,5 млрд руб., направляя на это каждый торговый день по 3,2 млрд руб.