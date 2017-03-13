Банк России не продлит послабления по рейтингам для новых ценных бумаг

Банк России не будет продлять послабления по рейтингам для новых ценных бумаг дольше 1 января 2018 г., сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

В декабре прошлого года Швецов сообщил, что Банк России применит принцип «дедушкиной оговорки» и разрешит участникам рынка держать выпуски ценных бумаг с рейтингами от неаккредитованных агентств после вступления в силу нового законодательства о рейтинговой деятельности.

«Жизнь дедушкой не заканчивается, всегда появляется у дедушки внучка, поэтому при эмиссии облигаций с 1 января следующего года даже листинг не поможет. (. . .) С 1 января 2018 г. никакой новый выпуск не сможет попасть в портфель коллективных инвесторов, пенсионных фондов, не будучи отрейтингованным агентством, которое аккредитовано Центральным банком», - заявил Швецов.

Наличие аккредитации Банка России является необходимым условием для рейтинговой деятельности на территории России после окончания переходного периода, который истек 13 января 2017 г. для российских юрлиц и истекает 13 июля 2017 г. для иностранных. В настоящее время аккредитацию ЦБ прошли два рейтинговых агентства - АКРА и «Эксперт РА».

Швецов говорил, что участники рынка смогут удерживать ценные бумаги с рейтингами «большой тройки» или российских агентств, но которые не прошли аккредитацию, до тех пор, пока эти рейтинги не будут снижены. Эта «дедушкина оговорка» будет распространяться только на старые выпуски. Такое решение ЦБ принял во избежание глобальной перетряски портфелей облигаций.