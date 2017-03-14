Brent торгуется на уровне $51,37 за баррель

К 8.45 мск вторника майские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $51,37 за баррель. Днем ранее на торгах контракты подешевели на $0,02 (0,04%) - до $51,35 за баррель, напоминает «Интерфакс». Апрельские фьючерсы на WTI утром во вторник на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались у $48,41 за баррель, в понедельник этот сорт нефти подешевел на $0,09 (0,19%) - до $48,4 за баррель. Котировки стабильны во вторник в ожидании данных ОПЕК о соблюдении условий соглашения о сокращении добычи нефти в феврале, отмечает MarketWatch. Рынок также ждет данных о запасах нефти и объеме добычи в США, Министерство энергетики опубликует их в среду.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Моххамед Баркиндо заявил, что уровень исполнения соглашения о сокращении нефтедобычи в феврале будет выше, чем в первый месяц текущего года. ОПЕК опубликует отчет об объемах добычи за февраль во вторник.

Рынок продолжит отслеживать данные о соблюдении условий соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК при том, что производство нефти в США продолжает расти, - объяснил аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс. - Цена нефти вряд ли упадет ниже $40 за баррель. Если добыча в США продолжит повышаться, у ОПЕК не останется выбора, кроме как продлить действие соглашения о снижении добычи».

В понедельник министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что Кувейт хотел бы продления соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК после истечения его срока в июне 2017 г.

По прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA), опубликованному в понедельник, добыча нефти на крупнейших сланцевых участках в США в апреле увеличится на 109 000 баррелей в сутки по сравнению с уровнем предыдущего месяца. «Мы пока не видим сигналов ослабления темпов роста добычи в США», - отметил сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер. Запасы нефти в США выросли по итогам десятой недели подряд, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Их консенсус-прогноз предполагает повышение запасов по итогам прошлой недели на 3 млн баррелей.