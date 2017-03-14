Силуанов: Казначейство начнет размещать средства бюджета на пополняемых депозитах

Федеральное казначейство в 2017 г. начнет размешать деньги бюджета на пополняемые банковские депозиты, сообщил на расширенной коллегии Минфина руководитель ведомства Антон Силуанов. Кроме этого, по его словам, будет возможно предоставлять средства банкам под залог валютных средств. Об этом сообщает «Прайм».

Минфин видит возможности для развития новых инструментов размещения средств федерального бюджета, сказал Силуанов. «В этом году казначейству необходимо обеспечить размещение средств на пополняемые банковские депозиты с правом их досрочного отзыва или под залог иностранной валюты, так называемые валютные свопы», – цитирует агентство.

В целом, отметил министр, казначейство эффективно осуществляет управление бюджетными средствами – по итогам 2016 г. ведомство обеспечило поступление в бюджет дополнительно более 80 млрд руб.