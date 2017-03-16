Банк России открыл первое зарубежное представительство

Банк России открыл в Пекине первое зарубежное представительство. Как сообщает ТАСС, в мероприятии приняли участие посол России в КНР Андрей Денисов, зампред ЦБ России Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя Народного банка Китая (НБК) И Ган. «Это первое представительство Банка России за рубежом. Прежде их за пределами Российской Федерации не существовало», – сказал агентству представитель ЦБ в Китае Владимир Данилов.

Соглашение между Банком России и НБК об открытии представительства в Пекине было подписано 21 июня 2016 г. Предполагается, что филиал российского Центробанка в Китае будет развивать сотрудничество с китайским ЦБ, прочими министерствами и ведомствами КНР, обмениваться с ними информацией, содействовать исполнению двусторонних соглашений, обеспечивать прием и обслуживание членов делегаций, а также персонала Банка России в Китае.