Россия в январе увеличила вложения в US Treasuries на $100 млн

В январе 2017 г. Россия увеличила вложения в казначейские обязательства США (US Treasuries) на $0,1 млрд – с $86,1 млрд до $86,2 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные минфина США. В 2016 г. российские инвестиции в эти бумаги снизились на $6 млрд.

В списке крупнейших кредиторов США Россия занимает место в середине первой двадцатки. Лидирует Япония с $1,103 трлн. Китай, опустившийся в октябре на второе место, снова сократил вложения в US Treasuries после декабрьского роста: в январе чистые продажи этих активов составили $7,3 млрд, объем портфеля снизился до $1,051,1 трлн.

На третьем месте находится Ирландия с показателем $293,7 млрд, далее следует Бразилия ($257,7 млрд), потеснившая Каймановы острова ($257,2 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Великобритания, Гонконг и Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в январе снизился на $47,8 млрд до $5 трлн 956,1 млрд. Из этой суммы $3,786 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.